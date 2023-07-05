Англія

Перша пропозиція англійців була на чверть меншою від потрібної суми.

Англійський Манчестер Юнайтед самостійно загнав себе в глухий кут відсутністю продовження контракту з основним голкіпером Давідом де Хеа, через що ризикує увійти до процесу підготовки до нового сезону без "№1".

Саме тому останніми тижнями "Червоні дияволи" відчайдушно намагаються схилити на свій бік камерунського воротаря міланського Інтера Андре Онана, проте "змії" не мають наміру за "безцінь" відпускати свого провідного виконавця.

45 млн євро за 27-річного футболіста — Юнайтед стартували в перемовинах із такою пропозицією, проте вона не знайшла бажаного для них відгуку.

Річ у тім, що Інтер спочатку оцінював свого гравця в 50 млн євро, проте карколомне зростання попиту на нього змусило клуб переоцінити Онана в бік зростання вартості трансферу.

60 млн євро — наразі менше, аніж за цю суму, "нерадзуррі" не мають бажання відпускати Андре до іншого колективу.

У цьому сезоні камерунець провів 41 матч, пропустивши 36 голів та 19 разів зігравши "на нуль".