Англія

Півзахисник пообіцяв не підвести вболівальників.

Мейсон Маунт буде виступати за Манчестер Юнайтед під сьомим номером, але півзахисник вірить у свій успіх.

"Я знаю історію і розумію відповідальність, яка приходить з цією футболкою. Найважливіше для мене — завоювати вашу довіру, і я буду наполегливо працювати над цим.

Я не підведу вас, червоні дияволи!", — написав півзахисник у своєму Instagram-акаунті.

У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Мейсона Маунта коштував Манчестер Юнайтед гарантованих 55 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів передбачено в якості бонусів..