Півзахисник пообіцяв не підвести вболівальників.
Мейсон Маунт, Ggetty images
07 липня 2023, 00:00
Мейсон Маунт буде виступати за Манчестер Юнайтед під сьомим номером, але півзахисник вірить у свій успіх.
"Я знаю історію і розумію відповідальність, яка приходить з цією футболкою. Найважливіше для мене — завоювати вашу довіру, і я буду наполегливо працювати над цим.
Я не підведу вас, червоні дияволи!", — написав півзахисник у своєму Instagram-акаунті.
У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Мейсона Маунта коштував Манчестер Юнайтед гарантованих 55 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів передбачено в якості бонусів..