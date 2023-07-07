Англія

Реал Мадрид продовжує бути явним фаворитом у боротьбі за зіркового француза, проте хоче підписати його лише через рік на правах вільного агента.

Майбутнє зіркового нападника Кіліана Мбаппе в Парі Сен-Жермен знаходиться під великим питанням — 24-річний француз не має наміру продовжувати контракт із парижанами, який закінчується через рік, при цьому клуб не збирається його відпускати безкоштовно і хоче продати його цього літа.

Реал Мадрид вважається головним претендентом на підписання Мбаппе, який ще з дитинства мріє наслідувати Кріштіану Роналду на Сантьяго Бернабеу, проте, як повідомляє The Independent, "вершкові" мають чіткий план щодо трансферу француза — не заплатити жодної копійки ПСЖ та підписати Мбаппе наступним літом на правах вільного агента.

За інформацією джерела, Мадрид сповнений рішучості дотримуватися цього, стримувати нерви та наразі не планує більше витрачати гроші, оскільки їх бюджет на літо визначено. Єдиний елемент, який може змінитися, — це бажання самого Кіліана приєднатися до Реалу.

Відзначається, що якщо Мбаппе все ж вирішить обрати англійську Прем'єр-лігу, то його очевидним пріоритетом буде лондонський Арсенал, оскільки йому подобається проєкт Мікеля Артети та те, яким чином розвивається клуб. ПСЖ готовий вислухати пропозиції, якщо вони їх отримають.

Тим не менш, наразі трансфер Кіліана Мбаппе також вважають поза бюджетом Арсеналу, і слід підкреслити, що ніяких контрактів з "канонірами" поки не було, як і з Ліверпулем. Майбутнє зіркового форварда залежатиме від того, чи відбудеться серйозний крок іншого клубу цього літа, а також чи зміниться бажання самого Мбаппе щодо переходу в Реал Мадрид.