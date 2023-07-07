Француз підписав довгострокову угоду.
Вільям Саліба, сайт Арсенала
07 липня 2023, 17:25
Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту із захисником Вільямом Саліба.
Клуб і гравець підписали довгострокову угоду, термін якої не зазначається.
Французький центральний захисник лондонського Арсеналу перебуває на контракті з "канонірами" ще з 2019 року, після свого 30-мільйонного трансферу із Сент-Етьєна. У минулому сезоні 22-річний гравець був невід’ємною частиною команди, зігравши 33 матчі у всіх турнірах. При цьому він тричі забив і один раз віддав результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що Райс сьогодні пройде медогляд перед трансфером в Арсенал.