Англія

Трансфер має бути завершений у найближчі 24 години.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс найближчим часом стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні, 7 липня, 24-річний англієць пройде медичне обстеження у розташуванні "канонірів".

Зазначається, що всі документи про трансфер футболіста будуть підписані у найближчі 24 години.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу капітана "молотобійців" складе близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще п'ять мільйонів передбачені у якості бонусів.

Минулого сезону Райс провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотирьох асистів.