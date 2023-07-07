Іспанія

Футболіст має потужні амбіції.

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про підписання талановитого атакувального півзахисника Арди Гюлера, права на якого раніше належали Фенербахче.

18-річний турецький плеймейкер прокоментував свій перехід.

"Дуже радий опинитися у найкращому клубі світу. Хотів би стати легендою цього клубу. У мене було багато пропозицій, але Реал залишався у пріоритеті.

Наразі я не хочу йти в оренду, це не варіант. Маю намір відразу виступати в Реалі", – сказав Гюлер.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач.