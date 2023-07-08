Англія

"Шпори" потребують підсилення захисту.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки поточним літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання GFNG, лондонський клуб хоче повернути до АПЛ колишнього оборонця Манчестер Сіті Ко Ітакуру.

Наразі японський футболіст виступає за Боруссію М, яку перебрався минулого літа зі стану містян.

За рік виступів у новому клубі Ітакура відіграв 25 матчів, зробивши дві гольові передачі, на початку сезону отримавши складну травму коліна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ко Ітакуру претендує також представник чемпіонату Саудівської Аравії — Ан-Наср.