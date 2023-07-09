Англія

Англійці неперевершено виступили на турнірі.

Нападник молодіжної збірної Англії Ентоні Гордон поділився враженнями після перемоги своєї команди на Євро-2023.

"Я в повному захваті. Відчуваю, що добре провів турнір, але особистим трофеєм я завдячую своїм товаришам по команді та тренерському штабу. У цій команді справді немає егоїзму. Шестеро чи семеро з нас могли б виграти цю нагороду. І це показує, наскільки ми добрі.

Це була дуже напружена гра, але ми були готові. Іспанія має особливий стиль футболу, проти якого дуже важко грати. Думаю, що часом ми окопувалися і добре трималися разом, а іноді просто потрібно трохи удачі, і все йшло по-нашому.

Траффорд міг би стати гравцем турніру. Він був неймовірний. Я ніколи не бачив, щоб воротар так діяв. У нас так багато індивідуальних здібностей, але все залежить від того, як ви їх структуруєте і як ми, як індивідууми, можемо відкинути його вбік і об'єднатися як єдине ціле.

Наша хімія поза полем була неперевершеною. Всі були разом заради однієї мети, і саме це призвело до цього підсумку", — слова Гордона наводить офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія U-21 – Іспанія U-21.