U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 8 липня 2023 року, 19:00.

У фінальному поєдинку з божевільною розв'язкою команда Лі Карслі здолала однолітків із Іспанії, уперше за 39 років виграши Євро в цій віковій групі.

Фінальний свисток норвезького арбітра Еспена Ескеса зафіксував перемогу молодіжної збірної Англії серед юнаків віком до 21 року на чемпіонаті Європи-2023, тоді як Іспанія зупинилась за крок від омріяного трофею.

Огляд матчу:

Англія U-21 — Іспанія U-21 1:0

Гол: Джонс, 45+4.

На 90+9-й хвилині Абель Руїс (Іспанія U-21) не забив пенальті (воротар).



Англія U-21: Траффорд — Гарнер (Дойл, 83), Гарвуд-Белліс, Колвілл, Ааронс — Палмер (елліотт, 82), Е. Гомес (Скіпп, 73), Джонс, Сміт-Роу (Мадуеке, 66) — Гіббс-Вайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).



Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес (Барренечеа, 74), Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Камельйо, 83), Баена (Орос, 59) — Родрі (Рікельме, 59), Сансет (Вейга, 59), С. Гомес — Руїс.



Попередження: Гіббс-Вайт, Траффорд — Баена, Бланко, Орос, Рікельме



На 90+10-й хвилині був вилучений Антоніо Бланко (Іспанія U-21) (друге попередження, не на полі).