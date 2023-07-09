Україна

Захисник може приєднатись до команди на постійній основі.

21-річний камерунський захисник Іван Дібанго перебуває на закарпатських зборах разом із Кривбасом.

Як повідомляє пресслужба Кривбасу, наразі криворізький клуб веде перемовини з Левадією про перехід гравця – на час цього процесу Дібанго знаходиться в розташуванні криворіжців.

Минулого сезону футболіст виступав за Кривбас на правах оренди, після чого залишив клуб. Камерунець зіграв в УПЛ 23 матчі, віддавши одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.