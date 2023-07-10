Коуч хоче піти шляхом радикальних змін.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
10 липня 2023, 09:30
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про вінгера Рахіма Стерлінга, якому не може гарантувати місце в старті.
"Йдеться про дійсно хорошого гравця. Але через обставини у клубі іноді гравцю нелегко швидко адаптуватися і показати ту ж результативність, яку він демонстрував в іншій команді.
Ми відчуваємо відповідальність за створення необхідної ситуації. Нам потрібно скоротити кількість гравців у заявці, бо вона була надто великою. Це явно не сприяло прогресу новачків, які приїхали з певними очікуваннями", — сказав Почеттіно.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не збирається обмінювати Онана на Кепу.