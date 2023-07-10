Англія

Коуч хоче піти шляхом радикальних змін.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про вінгера Рахіма Стерлінга, якому не може гарантувати місце в старті.

"Йдеться про дійсно хорошого гравця. Але через обставини у клубі іноді гравцю нелегко швидко адаптуватися і показати ту ж результативність, яку він демонстрував в іншій команді.

Ми відчуваємо відповідальність за створення необхідної ситуації. Нам потрібно скоротити кількість гравців у заявці, бо вона була надто великою. Це явно не сприяло прогресу новачків, які приїхали з певними очікуваннями", — сказав Почеттіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не збирається обмінювати Онана на Кепу.