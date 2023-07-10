Абдул Рахман Баба достроково покинув лондонців.
Абдул Рахман Баба, фото getty images
10 липня 2023, 21:32
Півзахисник Челсі Абдул Рахман Баба на правах вільного агента перебрався з Челсі в грецький ПАОК.
Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, угода відбулась на постійній основі, з гравцем достроково розірвали контракт.
Зазначимо, що Челсі підписав Баба влітку 2015 року з Аугсбурга за 26 мільйонів євро.
За майже вісім років гравець відіграв за "синіх" 23 матчі. В минулому сезоні він виступав за Редінг на правах оренди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку готовий скоротити зарплату, щоб перейти в Інтер.