Англія

Абдул Рахман Баба достроково покинув лондонців.

Півзахисник Челсі Абдул Рахман Баба на правах вільного агента перебрався з Челсі в грецький ПАОК.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, угода відбулась на постійній основі, з гравцем достроково розірвали контракт.

Зазначимо, що Челсі підписав Баба влітку 2015 року з Аугсбурга за 26 мільйонів євро.

За майже вісім років гравець відіграв за "синіх" 23 матчі. В минулому сезоні він виступав за Редінг на правах оренди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку готовий скоротити зарплату, щоб перейти в Інтер.