Англія

Досвідчений конкурент для Віталія Миколенка.

Евертон продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "іриски" оформили угоду щодо досвідченого захисника Ешлі Янга.

Він складе конкуренцію Віталію Миколенку на лівому фланзі оборони, хоча може зіграти й праворуч.

Стверджується, що угода має короткостроковий характер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії.