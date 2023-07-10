Досвідчений конкурент для Віталія Миколенка.
Ешлі Янг, getty images
10 липня 2023, 23:00
Евертон продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "іриски" оформили угоду щодо досвідченого захисника Ешлі Янга.
Він складе конкуренцію Віталію Миколенку на лівому фланзі оборони, хоча може зіграти й праворуч.
Стверджується, що угода має короткостроковий характер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії.