Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник дав коментар напередодні гри проти Німеччини.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував перші враження від збору у Німеччині та роботи з Ребровим.

"Враження позитивні, як завжди. Кожен момент, кожну хвилину насолоджуюся перебуванням в збірній. Новий тренер, нові правила, нова тактика. Стараємось зрозуміти з перших хвилин.

Збірна — це збірна, клуб — це клуб. Не має значення, які успіхи чи негаразди в клубі. Все одно, я приїжджаю сюди й насолоджуюся кожним моментом.

Я трохи працював у Динамо із Сергієм Станіславовичем. Приємно знову попрацювати. Щасливий, що в нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати й розповідає нам про це.

По-перше, я хотів би подякувати збірній Німеччини, що вони запросили нас на свій 1000 матч. Це товариська гра, але це перша гра на цьому зборі, і дуже важливо виконати те, що нам скаже тренерський штаб.

Я не чув тривоги, що в Україні. Коли я розмовляю с хлопцями, мені трошки ніяково. Коли ми розмовляли вчора... Це дуже важко для них та їхніх сімей. В мене сім'я в Україні. Я уявляю як це важко.

Головне — представляти свою країну. Як сказав головний тренер, треба показувати дух, пристрасть у кожному матчі, тому що це збірна України. Усі хлопці прекрасно розуміють, що це збірна. Тут без пристрасті ніхто не приїжджає", — сказав Миколенко пресслужбі збірної.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України провела перше тренування під керівництвом Реброва.