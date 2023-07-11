Англія

Вінгер підписав контракт з лондонцями.

Тоттенгем активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, новачком команди став півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

Сторони підписали контракт строком на п'ять років — до літа 2028. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Минулий сезон Соломон провів у складі Фулгема на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Раніше повідомлялось, що Шахтар проведе товариський матч із Тоттенгемом на підтримку України.