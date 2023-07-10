Англія

Вінгер незабаром офіційно стане гравцем "шпор".

Манор Соломон завершує перехід з Шахтаря в стан представника чемпіонату Англії — Тоттенгема.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, ізраїльтянин склав медичні тести для лондонського клуба.

Офіційно про трансфер Манора Соломона оголосять у вівторок.

Минулий сезон Соломон провів у складі Фулгема. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Раніше повідомлялось, що Шахтар проведе товариський матч із Тоттенгемом на підтримку України.