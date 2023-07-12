Англія

Сума трансферу іспанського захисника становила 37,5 мільйонів євро.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Вільярреала Пау Торресом.

Деталі угоди із 26-річним іспанцем не розголошуються. На даний момент клуб АПЛ чекає на отримання візи для футболіста.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 32,5 мільйонів євро, а ще 5 млн євро передбачені у якості бонусів.

Минулого сезону Торрес провів 39 матчів, у яких забив один гол.