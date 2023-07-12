Англія

Серб має намір залишити англійський клуб, який відхилив запит на 30 мільйонів євро.

Нападник Фулгема Олександар Мітрович може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного серба зацікавлений Аль-Хіляль, який запропонував "дачникам" 30 мільйонів євро.

Зазначається, що сам футболіст просить відпустити його до Саудівської Аравії, але клуб АПЛ відхилив запит саудитів. Переговори щодо можливого трансферу продовжуються.

Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.

Раніше Аль-Хіляль посилив свій склад захисником Челсі Каліду Кулібалі та хавбеком Вулвергемптона Рубеном Невешем. Також клуб хотів підписати Ромелу Лукаку, але той відповів відмовою.