Англія

27-річний англієць має відповісти за запит асоціації до 19 липня.

Футбольна асоціація Англії звинуватила захисника Ноттінгема Фореста Гаррі Тоффоло у порушенні правил ставок. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, у період з 22 січня 2014 року по 18 березня 2017 року 27-річний англієць 375 разів порушив регламент ФА, який суворо забороняє гравцям робити ставки або передавати будь-яку інформацію про майбутні матчі.

У зазначений період контракт гравця належав Норвічу, проте сам Гаррі виступав в орендах за Суіндон, Ротергем, Пітерборо та Сканторп.

Зазначається, що футболіст має відповісти на звинувачення асоціації до 19 липня.

Минулого сезону Тоффоло провів 21 матч, у яких відзначився одним асистом.

Раніше за порушення правил ставок на вісім місяців було дискваліфіковано нападника Брентфорда Айвена Тоуні.