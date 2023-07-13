Англія

Бельгієць цікавий англійському клубу.

Півзахисник Мілана Шарль де Кетеларе може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, на бельгійця претендує Астон Вілла. Англійці вже зробили пропозицію по гравцеві.

Мова йде про повноцінний трансфер. Перша пропозиція бірмінгемців становить 25 млн євро. Мілан відкритий до переговорів, але хоче виручити за футболіста 30 млн. Імовірність що клуби погодяться досить висока.

Нагадаємо, що Мілан придбав Де Кетеларе у Брюгге влітку минулого року.

Минулого сезону футболіст провів 39 матчі за Мілан і відзначився однією результативною передачею.