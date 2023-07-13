Україна

Думка новачка Дніпра-1.

Новачок Дніпра-1 Максим Третьяков вважає, що відхід легіонерів з чемпіонату України пішов на користь молодим українським футболістам.

"Коли я починав, ще був дуже високий рівень чемпіонату, було багато легіонерів. І коли потрапив до дубля Дніпра, піти далі в першу команду було дуже складно.

З нашого випуску до дубля потрапив лише я, а дещо пізніше ще Макс Лопирьонок. Команди U-19 не було, і багато хлопців не мали часу, щоб себе проявити. Тому вважаю, що це пішло на користь молодим футболістам.

До речі, зараз ми бачимо це і за виступами молодіжної збірної України, тому що хлопці у такому віці вже мають по 2-3 роки виступів на високому рівні. Ті ж Судаков та Мудрик мають за плечима Лігу чемпіонів і місце у складі клубу. На той час подібних випадків було мало, тому молодим це було на користь", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 оголосив про підписання Василя Кравця.