Іспанія

Нідерландець приєднався до іспанського клубу.

Тиждень тому Жирона оголосила про підписання Дейлі Блінда з Баварії. Нідерландський захисник підписав контракт на два сезони: до-2024-2025.

Сьогодні відбулось представлення 33-річного гравця перед вболівальниками клубу.

La primera vegada a Montilivi… 🥹 pic.twitter.com/2C2LfPpjd5 — Girona FC (@GironaFC) July 12, 2023

Блінд виступав у Аяксі, у якому він провів 333 матчі, Манчестер Юнайтед і виступи там у 141 матчі. Також виступав за Гронінген і мюнхенську Баварію.

Захисник також провів 110 ігор за збірну Нідерландів і був одним лідерів на чемпіонатах світу в Бразилії та Катарі. Саме таким чином команда презентувала новачка, продемонструвавши відео, де футболіст працює з апельсином — збірну називають саме словом "оран'є".