Англія

Лондонці намагаються зберегти свого нападника.

Тоттенгем не втрачає надії зберегти Гаррі Кейна та залишити його у складі команди до завершення кар'єри.

Як повідомляє видання The Telegraph, англійський клуб готовий запропонувати свому нападнику керівну посаду у клубі.

Стверджується, що поки що сторони серйозно це не обговорювали, проте Тоттенгем готовий піти на це, щоб Кейн залишився.

Також повідомляється, що нападник поки що думає про кар'єру футболіста і вважає, що зможе грати на найвищому рівні ще багато років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.