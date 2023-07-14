Україна

Денис Устименко — про перемогу у контрольному матчі над Хустом.

Нападник Кривбасу Денис Устименко прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Хуста (6:0).

"Чудова гра вийшла. Не дивлячись на рахунок, Хуст — хороший суперник. Все склалось на користь Кривбасу. Відпрацьовували у спарингу все, що просили нас тренери. Створили багато моментів — забили багато голів. Непоганий контрольний матч. На рахунок ми не дивимось. Ми просто вийшли на поле та виконали свою роботу.

Новачки на перегляді у Кривбасі? Це тільки перші матчі. Думаю, з часом ми зіграємось і все буде добре. Проблем не буде", - наводить слова Устименка прес-служба клубу.

Раніше своїми думками про минулий спаринг поділився капітан команди Дмитро Хомченовський.