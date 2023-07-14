Трансфер форварда на завершальній стадії.
ЛОЇ ОПЕНДА, GETTY IMAGES
14 липня 2023, 12:26
Нападник Ланса Лої Опенда змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно та з наступного сезону гратиме в німецькій Бундеслізі.
Як повідомляє L’Equipe, футболіст в кроці від переходу в Лейпциг. Клуби погодили трансфер 23-річного футболіста. Він вирушить до Німеччини, де пройде медогляд та підпише контракт на 5 років.
Сума трансферу становитиме від 43 до 46 мільйонів євро. Також передбачено бонусні виплати у розмірі 6 мільйонів євро.
Минулого сезону Лої Опенда провів за Ланс 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол і віддав 4 результативні передачі.