Англія

Норвежець висловився про співпрацю з EA Sports.

Лідер Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував своє потрапляння на обкладинку футбольного симулятора EA SPORTS FC 24.

"Кожен гравець мріє про таке. Я дуже пишаюся, що став обличчям першого сезону нової ери симуляторів EA Sports", — написав футболіст у соціальних мережах.

Нагадаємо, EA SPORTS FC 24 — перша частина щорічного футбольного симулятора EA Sports, що виходить під такою назвою. Раніше ця серія мала назву FIFA. Реліз футбольного симулятора EA SPORTS FC 24 заплановано на 29 вересня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що EA Sports — новий титульний спонсор іспанської Ла Ліги.