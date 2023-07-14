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Черговий онлайн-квіз від Football.ua

Ці імена ви вимовляєте та читаєте частіше, ніж свої власні. “Перемогти на Стемфорд-Брідж”, “зіграти на Вемблі”, “забити на Олімпійському” – ці та їм подібні фрази увійшли до лексикону футбольних фанатів, здавалося б, намертво. Але чи знаєте ви, що означають ці назви?

Ми присвятили новий квіз історії назв відомих стадіонів. Ви побачите десять питань, на кожне з яких буде чотири варіанти відповідей – і лише один з них правильний. Підключайте логіку і не поспішайте, вибираючи відповіді – це може допомогти вам більше відповідати правильно.

Пишіть результати у коментарі!

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