Бразилець в кроці від нового клубу у своїй кар'єрі.
ВІЛЛІАН, ФОТО GETTY IMAGES
14 липня 2023, 15:57
Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Представник АПЛ націлився на колишнього вінгера Шахтаря, Челсі, Арсеналу та Фулгему — Вілліана.
Наразі досвідчений бразильський футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як добігла кінця його угода з Фулгемом.
Як повідомляє Фабріціо Романо, вчора футболіст пройшов медогляд в новій команді. Однак контракт ще не підписаний.
Зазначимо, що в минулому сезоні Вілліан відзначився п'ятьма голами та шістьма результативними передачами на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше Вілліан розповів, чим планує займатись по закінченню кар'єри.