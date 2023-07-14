Німеччина

Англієць на крок ближче до мюнхенського клубу.

Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

За інформацією Sky Sport Germany, захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер дав свою згоду на перехід до Баварії цього літа. Домовленість усного характеру було досягнуто між Баварією та Вокером сьогодні.

Стверджується, що гравець Манчестер Сіті згоден підписати контракт до 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем запропонував Кейну новий контракт із солідним збільшенням зарплати.