Англія

Римляни посилили оборонну ланку.

Рома продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт римлян, новачком команди став центральний захисник Лідс Юнайтед Расмус Крістенсен.

Угода відбувалась на правах оренди та розрахована на рік. Футболіст буде грати під 2 номером.

Зазначимо, що в минулому сезоні Крістенсен відіграв 30 матчів, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома оголосила про продовження оренди Льоренте.