Орендна угода з іспанцем розрахована до кінця наступного сезону.
Дієго Льоренте, ФК Рома
08 липня 2023, 16:52
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Лідса Дієго Льоренте.
Нова орендна угода з 29-річним іспанцем розрахована до кінця сезону-2023/24.
Нагадаємо, Льоренте другу половину минулого сезону провів у складі "вовків". На його рахунку 12 поєдинків за італійський клуб.
Додамо, що за підсумками минулої кампанії Лідс вилетів з АПЛ, а контракт Дієго розрахований до літа 2026 року.