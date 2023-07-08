Італія

Орендна угода з іспанцем розрахована до кінця наступного сезону.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Лідса Дієго Льоренте.

Нова орендна угода з 29-річним іспанцем розрахована до кінця сезону-2023/24.

Нагадаємо, Льоренте другу половину минулого сезону провів у складі "вовків". На його рахунку 12 поєдинків за італійський клуб.

Додамо, що за підсумками минулої кампанії Лідс вилетів з АПЛ, а контракт Дієго розрахований до літа 2026 року.