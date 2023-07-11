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Сербський хавбек приєднається до команди з Саудівської Аравії разом з Рубеном Невешем та Каліду Кулібалі.

Центральний півзахисник римського Лаціо Сергій Мілінкович-Савич продовжить кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Аль-Хіляль повністю погодив із 28-річним сербом умови трирічного контракту, після чого гравець пройде медичне обстеження.

Сума трансферу складе 40 мільйонів євро, а після медогляду сербський хавбек має підписати угоду із саудівським клубом, до якого вже приєдналися опорний півзахисник Рубен Невеш та центральний захисник Каліду Кулібалі.

У минулому сезоні Сергій Мілінкович-Савич провів на клубному рівні 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 11 голів та віддав 8 асистів.