В англійському клубі не розраховують на голкіпера.
Уго Льоріс, getty images
15 липня 2023, 09:28
Тоттенгем працює над формуванням складу перед початком наступного сезону.
Як повідомляє авторитетний інсайдер, в лондонському клубі дозволили голкіперу Уго Льорісу не летіти з командою на збори.
В Тоттенгемі хочуть, щоб французький голкіпер цілеспрямовано зайнявся пошуком нового клуба.
Минулого сезону Уго Льоріс провів 31 матч у всіх клубних турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.
Нагадаємо, раніше повідомлялось що представник чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен хоче підписати Уго Льоріса.