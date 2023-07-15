Англія

В англійському клубі не розраховують на голкіпера.

Тоттенгем працює над формуванням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний інсайдер, в лондонському клубі дозволили голкіперу Уго Льорісу не летіти з командою на збори.

В Тоттенгемі хочуть, щоб французький голкіпер цілеспрямовано зайнявся пошуком нового клуба.

Минулого сезону Уго Льоріс провів 31 матч у всіх клубних турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що представник чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен хоче підписати Уго Льоріса.