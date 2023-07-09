Франция

Француз може повернутись на батьківщину.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс може опинитись в ПСЖ, стверджує журналіст Дункан Каслз.

За інформацією джерела, якщо перехід відбудеться, то французький кіпер зможе розраховувати лише на роль дублера Джанлуїджі Доннарумми.

У зв’язку з тим, що до кінця його контракту з Тоттенгемом залишився один сезон, а клуб підписав Гульєльмо Вікаріо з Емполі минулого місяця на його заміну, представники Льоріса сподіваються, що "шпори" відпустять його безплатно.

Раніше повідомлялось про інтерес до голкіпера з боку Інтера.