Англія

Лондонці оголосили про перехід півзахисника.

Арсенал продовжує активно працювати над посиленням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт лондонців, новачком команди став півзахисник Деклан Райс, який до цього виступав за Вест Гем.

Стверджується, що сторони підписали довгостроковий контракт, проте його термін не розголошується.

Деклан розпочав свою молодіжну кар'єру в Челсі, перш ніж приєднатися до академії Вест Гема у 2014 році, і підписав свій перший професійний контракт через рік. В останній день сезону-2016/17 18-річний Райс дебютував у основній команді й незабаром став невід’ємною частиною основної команди на наступні шість сезонів.

Минулої кампанії Райс провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотирьох асистів.

Вартість трансферу також не повідомляється, проте раніше повідомлялось, що сума трансферу капітана "молотобійців" складе близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще п'ять мільйонів передбачені у якості бонусів.