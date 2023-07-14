Україна

Перехід у лондонський клуб майже погоджений.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс найближчим часом стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні, 14 липня, угоду щодо продажу гравця закриють. Клуби вдарили по руках.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу капітана "молотобійців" складе близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще п'ять мільйонів передбачені у якості бонусів.

Минулого сезону Райс провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотирьох асистів.