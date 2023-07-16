Англія

Англієць може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" має намір провести переговори з "червоними дияволами" про можливу оренду 30-річного англійця.

Також зазначається, що сам футболіст хоче залишитися у команді з Манчестера, незважаючи на те, що він втратив місце у стартовому складі.

Минулого сезону Магвайр провів 31 матч, у яких отримав дев'ять жовтих карток.