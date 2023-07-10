Англія

Футболіст навряд змінить клуб цього літа.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над формуванням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Головний тренер "червоних дияволів" попросив керівництво продати чотирьох гравців у найближчі два тижні. Серед них і колишній капітан команди Гаррі Магвайр.

Проте, як повідомляє Transfer News Live, продати захисника буде вкрай непросто, адже керівництво має намір отримати за англійця не менше 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Дана сума, за інформацією джерела, відлякує потенційних покупців.

Один з претендентів на футболіста — Астон Вілла.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр хоче залишитись у Манчестер Юнайтед, але вже отримав попередження від Саутгейта.