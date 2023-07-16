Україна

Коуч Зорі прийшов з амбітними сподіваннями.

Новий головний тренер Зорі Ненад Лалатович вважає, що його команді під силу змагатися з гегемонами українського футболу.

"Намагатимемося обігравати й Шахтар, і Динамо, і решту команд. Особливо якщо ми посилимося до початку чемпіонату і зможемо зробити хороший старт.

У нас немає зараз 5-6 гравців, які минулого сезону посіли третє місце з командою. Ми б хотіли, щоб вони були з нами, але вони пішли. Повинні прийти нові футболісти, мають бути сильні гравці, як минулого сезону", — сказав Лалатович в інтерв'ю Ютуб-каналу Зорі.

В 2007-му році Ненад закінчив професійну кар’єру та став тренером. Серед клубів, де він працював: Црвена Звезда, Борац, Войводіна, Чукарічікі, Раднічкі, Младость та молодіжні збірні команди Сербії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.