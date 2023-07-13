Тренерський штаб не розраховує на захисника.
Леонардо Бонуччі, getty images
13 липня 2023, 23:58
Ювентус продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону.
Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, туринський клуб виставив на трансфер свого капітана — Леонардо Бонуччі.
Більше того, футболіст не поїде з командою на збори у США та буде тренуватись індивідуально на клубній базі в Турині.
Стверджується, що центральний захисник був здивований таким рішенням тренерського штабу та хоче й надалі грати за Ювентус.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі відхилив дві пропозиції із Саудівської Аравії. За планами гравця, після ЄВРО-2024 у складі збірної Італії він завершить кар'єру.