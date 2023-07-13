Італія

Тренерський штаб не розраховує на захисника.

Ювентус продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, туринський клуб виставив на трансфер свого капітана — Леонардо Бонуччі.

Більше того, футболіст не поїде з командою на збори у США та буде тренуватись індивідуально на клубній базі в Турині.

Стверджується, що центральний захисник був здивований таким рішенням тренерського штабу та хоче й надалі грати за Ювентус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі відхилив дві пропозиції із Саудівської Аравії. За планами гравця, після ЄВРО-2024 у складі збірної Італії він завершить кар'єру.