Ювентус продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, туринський клуб виставив на трансфер свого капітана — Леонардо Бонуччі.

Більше того, футболіст не поїде з командою на збори у США та буде тренуватись індивідуально на клубній базі в Турині.

Стверджується, що центральний захисник був здивований таким рішенням тренерського штабу та хоче й надалі грати за Ювентус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі відхилив дві пропозиції із Саудівської АравіїЗа планами гравця, після ЄВРО-2024 у складі збірної Італії він завершить кар'єру.