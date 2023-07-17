Англія

Англієць залишається на Олд Траффорд.

Маркус Рашфорд продовжить контракт із Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сторони досягли принципової домовленості про підписання нового п'ятирічного контракту. Рашфорд укладе нову угоду, яка діятиме до 2028 року. Переговори між клубом і його представником Дуейном Мейнардом знаходиться на завершальній стадії.

Нагадаємо, фанати в МЮ визнали Рашфорда гравцем сезону – він перший вихованець із цією нагородою з 1998 року.

У минулому сезоні на рахунку Рашфорда 30 голів та 11 гольових передач.