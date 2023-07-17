Німеччина

Француз може піти на підвищення.

Нападник Айнтрахта Рандаль Коло Муані може змінити клубну прописку. Про це повідомляє RMC.

За інформацією джерела, придбати форварда бажає Челсі. Також Коло Муані може стати пріоритетною трансферною метою Баварії — у разі зриву переходу нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Контракт Коло Муані з Айнтрахтом розрахований до 2027 року.

Раніше член правління "орлів" Аксель Гельманн розповів, що клуб продасть француза не менше ніж за 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, Рандаль Коло Муані визнаний найкращим гравцем минулого сезону німецької Бундесліги. Крім того, футболіст опинився в символічній збірній Бундесліги від Opta.