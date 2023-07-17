Німець вважає англійця найкращим варіантом для "Роттен".
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
17 липня 2023, 11:19
Ексфорвард Баварії Лукас Подольські вважає, що нападник Тоттенгема Гаррі Кейн ідеально впишеться в мюнхенську команду.
"Гаррі Кейн – єдиний нападник, який дійсно здатний допомогти Баварії. Він у відповідному віці, класична "дев'ятка", забиває голи – ідеально підходить Баварії", – заявив мюнхенців.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.