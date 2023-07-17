Англія

Лондонці хочуть підписати півзахисника.

Челсі не припиняє спроб підписати півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб зробив покращену пропозицію щодо гравця у розмірі 70 мільйонів фунтів плюс бонуси. До цього Челсі отримав відмову щодо пропозиції у розмірі 60 мільйонів фунтів.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.

Втім, треба розуміти, що за попередньою інформацією, Брайтон хоче виручити за Кайседо стільки, як Вест Гем за Райса.