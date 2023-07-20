Англія

Видатний англієць дав інтерв'ю Давіду Орштейну.

Протягом години в компанії Вейна Руні ми, здається, охоплюємо стільки тем, скільки зірок на прапорі країни, яка стала його батьківщиною.

Лише після роздумів про життя 37-річного гравця ви розумієте, скільки він пережив і про що може говорити — добре й погане, на футбольному полі та поза ним, від Англії до США.

Це легендарний колишній нападник Манчестер Юнайтед, який забив 253 голи в 559 іграх і виграв 12 трофеїв, що дає йому право правдиво говорити про клуб. Не виключення — родина Глейзерів, Маркус Решфорд, Гаррі Магвайр та інші.

Він вболівальник Евертона з дитинства, тому зараз він має дивні почуття щодо поточного стану справ на Гудісон Парк.

Сьогодні він є головним тренером Ді Сі Юнайтед, очолює команду, що вдосконалюється, яка має намір потрапити в плей-оф Вищої футбольної ліги, і водночас сподівається впоратися з колективом на найвищому рівні.

Посмакувавши як газон, так і бокову лінію МЛС, Руні спроможний оцінити переїзд Лео Мессі в США. Крім того, англієць поміркує над потенціалом футболу в США на шляху до чемпіонату світу 2026 року.

Він не боїться радити Гаррі Кейну, який наступний крок зробити у своїй кар'єрі, а також торкається таких тем, як поведінка сьогоднішніх футболістів і майбутнє Мейсона Грінвуда.

Протягом успішних, але бурхливих 13 років на Олд Траффорд Руні спостерігав за ситуацією в клубі зсередини. А з 2017 року все навпаки — футболіст стежить здалеку. У проміжний період Юнайтед не мав успіху, лише Ерік тен Гаг відзначив свій перший сезон біля керма, вигравши Кубок ліги в лютому та досягнувши Ліги чемпіонів.

"Були величезні покращення, — розповідає Руні The Athletic. "Відбулось кілька дійсно хороших підписань і прийшло кілька хороших досвідчених гравців, які допомогли команді. Вони змагаються з однією з найкращих команд, мабуть, усіх часів — з Манчестер Сіті. Юнайтед намагається повернутися до боротьби за титул чемпіона, і я вірю, що вони на правильному шляху. Попереду багато роботи, але вони роблять правильні кроки для цього".

Руні хоче бачити прогрес у вихованні молоді та очікує переможного настрою у кожній грі — "за останні 10 років вони трохи відійшли від цього" — і зміни, на його думку, мають поширюватися на Глейзерів.

"Вони були дуже успішними, — каже він. "Але все, ймовірно, дійшло до точки, де фанати дійсно хочуть змін. Можливо, вони хочуть піти в іншому напрямку. Цей вектор потрібно повернути не лише для першої команди, але й для розвитку академії. Я впевнений, що вони отримають належне за свою роботу, але також вони отримають негатив від уболівальників, які, здається, ніколи не визнають того, що Глейзери зробили для клубу.

Я впевнений, що потрібні зміни".

Тим часом Маркус Рашфорд підписав новий п’ятирічний контракт. "Він одна з частин команди тен Гага, але також той, хто може стати головною людиною, головним гравцем Манчестер Юнайтед, — говорить Руні про Рашфорда. "Він провів фантастичний сезон. Завдання для Маркуса зараз полягає в тому, щоб робити це протягом наступних п’яти, шести, семи років і справді вивести свою спадщину на новий рівень. Тому що він гравець, який цілком міг би побити мій рекорд за кількістю голів".

Руні описує Гаррі Кейна як "ідеального гравця", якого Юнайтед може підписати, але жартує, що небажання Тоттенгема продавати створює враження, ніби його "тримають в полоні на півночі Лондона. "Минулого сезону я подумав, що настав час піти, але він залишився", — каже Руні. "Гаррі, мабуть, відчуває це і знає, що є трофеї, які він може виграти. Він зробив для цього все можливе, щоб спробувати виграти щось в Тоттенгемі. Зараз, напевно, для нього правильно рухатися далі, і, схоже, він також готовий до цього, але ми знаємо, що Тоттенгему часом може бути досить важко".

Коли його запитали, чи є альтернатива Кейну, Руні зазначив, що Кіліан Мбаппе є суперзіркою, на яку Юнайтед повинен претендувати, якщо вони хочуть боротися за найкращі нагороди. Хоча він зазначає, що, ймовірно, француз відправиться в Реал Мадрид.

Давід де Хеа покинув МЮ, а Гаррі Магвайра нещодавно позбавили капітанської пов'язки. Відхід Де Хеа, попри більш ніж десятирічне перебування в клубі, викликав критику в деяких колах, хоча Руні припускає, що це був "слушний момент" для іспанського воротаря, щоб піти.

Він так само чітко говорить про ситуацію з Магвайром, який перейшов з Лестер Сіті за 80 мільйонів фунтів стерлінгів у 2019 році. "Це показує, що менеджер справді не вірить у нього. Це ставить Гаррі в таке становище, коли він повинен думати про своє майбутнє. Менеджер показав, що Гаррі не входить до його планів. Я впевнений, що Магвайр захоче піти й грати — за себе, за свою кар’єру в Англії — щоб поставити себе в найкращу позицію для досягнення якомога більшого успіху. Найкраще зараз, мабуть, щоб він пішов".

Руні припускався помилок під час професійної кар'єри та ніколи не вважався взірцем порядності. У 2017 році його заарештували за керування автомобілем у нетверезому стані, а через рік – за появу в стані алкогольного сп’яніння та публічну нецензурну лексику у Вашингтоні, округ Колумбія.

Потужне інтерв’ю з Деле Аллі минулого тижня, в якому він розповів про сексуальне насильство в дитинстві, життя на вулиці та пристрасть до знеболювальних, вразило англійця. "Я бачив це на власні очі у гравців", — пояснює Руні. "Снодійні таблетки – велика проблема. Але у випадку інтерв'ю з Аллі, можливо, я виглядатиму винним у тому, що оцінюю його як гравця і не знаю повної передісторії.

Ви можете приймати рішення, причому погані, які можуть реально вплинути на ваше життя. Єдине, що я скажу, вони живуть у суспільстві, де можна отримати допомогу. Отже, чим більше людей вийдуть і розкажуть про свої проблеми, тим легше їм буде спробувати отримати необхідну допомогу".

Дуже складний випадок у британському футболі на цей момент стосується Мейсона Грінвуда. Форвард Манчестер Юнайтед не може грати на тлі внутрішнього розслідування після того, як Королівська прокуратура Великобританії припинила свою справу проти нього за спробу зґвалтування, напад і домашнє насилля.

"Це залишає Мейсона Грінвуда у підвішеному становищі", — каже Руні. "Для Мейсона це погано, оскільки я впевнений, що він просто хоче грати у футбол. Але це дуже несприятливі умови для іміджу клубу. Я думаю, що найкраще для Мейсона зараз — це піти з МЮ та розвиватися в іншому місці.

Йому потрібно повернутися до гри, тому що минуло багато часу. Це складна позиція як для Мейсона, так і для клубу. Ви повинні переконатися, що прийняли правильне рішення, перш ніж рухатися далі. Схоже, що клуб і гравець справді намагаються знайти загальний знаменник в цій ситуації".

Вже рік він тренує Ді Сі Юнайтед. Команда зіграла у плей-оф МЛС, а переговори про продовження контракту, який закінчується в кінці сезону, відбувалися за лаштунками. З огляду на те, що його дружина Коллін і четверо дітей залишилися у Великій Британії, це сильно обмежує час на сім'ю — "ти дуже сумуєш за ними", — але це ціна, яку Руні готовий заплатити у своєму прагненні досягти вершини.

Він має високі амбіції та впевнений, що з’являться можливості для їхньої реалізації, але є сильне почуття терпіння. Руні визнає, що він не протоптав "найлегший" шлях, але, здається, впевнений, що це "найкращий" шлях для його становлення тренером.

"Евертон і Манчестер Юнайтед — це два великі клуби, — каже Руні. "Я виріс, вболіваючи за Евертон, і довгий час провів у Юнайтед. Ви сподіваєтеся, що в майбутньому я очолю один з клубів. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що я готовий це зробити".

Через часту зміну тренерів в Евертоні ім'я Руні час від часу спливає в шорт-листі клубу. Хоча він і відмовився очолити "ірисок" в січні 2022 року, проте сподівається, що така можливість ще настане. "Ти завжди відчуваєш спокусу", — каже він. "Це клуб, який я люблю і хочу, щоб у ньому було добре. Ви дивитеся на це, ви думаєте про це… Чи це правильний час? Яка буде критика, якщо ви зайдете й не виправдаєте очікувань? Але з іншого боку, яка буде реакція на успіх? Останні рік чи два я відчував, що це не той час. Але якщо щось подібне станеться в майбутньому, то те, що я зробив у Дербі (де він зберіг місце в Чемпіоншипі, попри вирахування 21 очка) і в Ді Сі Юнайтед, — цей досвід допоможе мені легше прийняти це рішення.

Клуб перебуває у жахливому становищі за останні кілька років. Гравці повинні працювати краще — у них є кілька дійсно хороших виконавців, і вони не досягають результатів через загальну якість складу. Їм пощастило не вилетіти з АПЛ протягом останніх двох років. Шон Дайч добре попрацював. Сподіваюся, він зможе зміцнити команду та клуб".

МЛС намагається розвиватися. Очікується, що прихід Ліонеля Мессі в Інтер Маямі матиме трансформаційний ефект, особливо з огляду на наближення чемпіонату світу та розвиток Професійної ліги Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду та Карім Бензема стали найголовнішими зірками Близького Сходу, і Мессі міг заробити значно більше грошей, приєднавшись до них. Замість цього він обрав МЛС. "Ви бачите, як Саудівська Аравія намагається отримати певних гравців", — каже Руні. "Тож для МЛС було дуже важливо отримати Мессі".

Прихід Мессі, Серхіо Бускетса, Хорді Альби, привертає увагу. Ця ліга має всі можливості, щоб стати однією з найбільших".

Щодо теми можливих матчів регулярного сезону Прем'єр-ліги або Ліги чемпіонів, які проводяться в Америці, що часто обговорюється в європейських колах, Руні однозначний.

"По-перше, ви відходите від своїх уболівальників, які, очевидно, є величезною частиною футбольного клубу. Тож якщо, наприклад, грати фінал в іншій країні, це стане ударом для вболівальників. Є так багато різних способів, за допомогою яких ви можете зробити його (європейський футбол) доступним для перегляду. І для цього краще залишити його вдома".

Старший син Руні, Кай, заговорив про свої звитяги в юнацькій команді Манчестер Юнайтед. "Він насолоджується цим", — підсумовує Руні. "Це найголовніше. Він робить усе можливе, щоб спробувати побудувати футбольну кар’єру, і не тільки він, але й інші мої діти.

Їм подобається гра, і моя порада — будь-яким дітям — грати і насолоджуватися грою. Коли ви досягаєте професійного рівня, відчуваєте такий великий тиск, і іноді ви забуваєте, навіщо ви граєте. Молоді гравці розвиваються в різний час і по-різному. Він тяжко працює і, сподіваюся, зможе досягти потрібного рівня".