Капітан "червоних" виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля у Саудівській Аравії.
Джордан Гендерсон, Getty Images
19 липня 2023, 20:41
Капітан та півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон незабаром стане гравцем Аль-Іттіфака, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 33-річного англійця.
Також наголошується, що між футболістом та саудівським клубом вже погоджено особистий контракт.
Таким чином, Джордан виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда.
Минулого сезону Гендерсон провів 43 матчі, в яких відзначився трьома асистами.