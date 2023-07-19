Капітан та півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон незабаром стане гравцем Аль-Іттіфака, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 33-річного англійця.

Також наголошується, що між футболістом та саудівським клубом вже погоджено особистий контракт.

Таким чином, Джордан виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда.

Минулого сезону Гендерсон провів 43 матчі, в яких відзначився трьома асистами.