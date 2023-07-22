Тренер розраховує на ганця.
Артета та Парті, getty images
22 липня 2023, 10:59
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вірить, що Томас Парті залишиться в команді. Півзахисник — дуже важливий для іспанця.
"Чи він частина моїх планів? Звичайно, без сумніву. Томас — надзвичайно важливий гравець для нас і для мене. Хочу, щоб він був частиною команди.
Я очікую, що Томас Парті залишиться", — наводить слова Артети Фабріціо Романо.
Минулого сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парті повідомив клубам з Саудівської Аравії, що наразі не планує залишати Європу.