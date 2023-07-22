Англія

Тренер розраховує на ганця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вірить, що Томас Парті залишиться в команді. Півзахисник — дуже важливий для іспанця.

"Чи він частина моїх планів? Звичайно, без сумніву. Томас — надзвичайно важливий гравець для нас і для мене. Хочу, щоб він був частиною команди.

Я очікую, що Томас Парті залишиться", — наводить слова Артети Фабріціо Романо.

Минулого сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парті повідомив клубам з Саудівської Аравії, що наразі не планує залишати Європу.