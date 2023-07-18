Англія

Мікель Артета поділився своїми думками про трансферну кампанію "канонірів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів про трансферні справи лондонського клубу у літнє міжсезоння.

"Кожен трансфер, який ми зробили, приносить команді щось особливе. Ми дуже задоволені, тому що ми підписали гравців, яких хотіли. Ми підписали їх рано, і вони дуже швидко почали пристосовуватися до команди.

Тепер ми маємо час, щоб підготуватися до сезону, і щоб вони отримали найкращий шанс правильно проявити себе. Їм потрібно провести кілька днів, щоб зрозуміти, що таке Арсенал.

Деклан Райс? Ви всі знаєте його лідерство, особистість та досвід, який у нього вже є у 24 роки. Деклан дуже відомий у лізі, і він чудово справлявся як у Вест Гемі, так і у збірній. Він гравець, котрий принесе багато корисних якостей, багато лідерських якостей, великий досвід. Він дуже специфічний гравець на позиції з якостями, які він має. Ми раді, що нам вдалося його підписати.

Погляньмо, що буде далі. На ринку ще багато часу, і на деяких наших гравців є великий попит. Тому нам потрібно буде подивитися, як розвиватимуться події у найближчі кілька тижнів. Ми будемо напоготові, ще є час, щоб щось зробити, і, очевидно, ще є час для гравців, які можуть піти. Я впевнений, що все зрушить з місця", — наводить слова Артети Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Ніколя Пепе, Локонга, Нуну Тавареш та Седрік не полетіли з Арсеналом у передсезонне турне в США.