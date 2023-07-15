Англія

24-річний англієць поділився своїми думками після переходу до Арсеналу.

Новоспечений півзахисник Арсеналу Деклан Райс прокоментував свій трансфер із Вест Гема за рекордну суму для британського футболу.

"Передусім, я просто хочу сказати величезне спасибі всім вболівальникам Арсеналу за підтримку. Це було приголомшливо — багато всього відбувалося, багато спекуляцій протягом кількох місяців. Але, очевидно, як гравець, ви хочете вирішити все якнайшвидше, тому ви дочекалися. Сьогодні у мене був мій перший день у новому клубі, і я почуваюся як вдома.

Останні тижні були трохи приголомшливими через мої стосунки з Вест Гемом. З любов'ю та підтримкою, яку я відчуваю до них, було дуже важко піти. У футболі відкриваються дивовижні можливості і великі клуби, такі як Арсенал, прийшли за мною, і мені справді було важко відмовитися від такого шансу. У футболіста є лише одна кар'єра, і я справді вірю в ту команду, яку тут будує Мікель Артета. Я з нетерпінням чекаю на майбутнє.

Я спостерігав за Арсеналом упродовж останніх двох сезонів. Не минулого, а позаминулого сезону вони фінішували п'ятими, але ви могли бачити стиль гри, який застосовував Мікель. Минулий сезон був видатним, вони були сильнішими за майже всі команди, за винятком Манчестер Сіті.

З Мікелем і тим, як він працює, складом, наскільки всі молоді, енергією навколо клубу, а також завданням повернути Арсенал туди, де він має бути, це дуже багато важить для мене. Я знаю, що фанати цього хочуть. Щодо мене, як гравця, я приїхав сюди дуже голодним, щоб досягти більшого успіху і провести свої найкращі роки в цьому великому клубі.

Ви бачите, як працює Мікель – ви могли отримати реальне уявлення про те, як він працює у документальному фільмі Amazon. Як він працює з гравцями, і не тільки як тренер, а й психологічно, наскільки він хороший, як він покращує футболістів.

Артета величезний фактор у тому, чому я прийшов сюди. Я знаю, що він витягне з мене все найкраще. Я знаю, що мені потрібно піднятися ще на один рівень у грі, і я відчуваю, що він той менеджер, який приведе мене до цих наступних рівнів. Я дуже радий працювати з ним.

Ще я просто хочу сказати, що бути частиною футбольного клубу Арсенал — це абсолютний привілей. Історія та гравці, які тут грали, говорять самі за себе. І тепер я тут із надією повернути Арсенал до великих перемог", - наводить слова Райса прес-служба "канонірів".

Раніше Райс залишив прощальне повідомлення для Вест Гема.