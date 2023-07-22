Англія

"Сині" зробили запит паризькому гранду щодо зіркового нападника.

Напередодні стало відомо про те, що Кіліан Мбаппе не потрапив до списку Парі Сен-Жермен на передсезонний тур в Японії, а самого зіркового гравця вирішили виставити на трансфер через ризик безкоштовно втратити його наступного літа, коли спливає його контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріс Хокінс із RMC Sport, лондонський Челсі зробив ПСЖ запит щодо 24-річного француза, заявивши про свій предметний інтерес до цього трансферу.

Відзначається, що офіційної пропозиції щодо Мбаппе "сині" наразі не робили. Також кажуть про наявність інтересу з боку ще одного клубу АПЛ, проте якого саме — не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал стане пріоритетним вибором для Кіліана Мбаппе, якщо він захоче в АПЛ.

Наразі плани француза незмінні — він планує залишити ПСЖ наступного літа вільним агентом та приєднатися до мадридського Реала, який не хоче платити жодної копійки парижанам цього літа.